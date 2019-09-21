У результаті потрійного ДТП на Полтавщині загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Полтавській області у місті Миргород сталася ДТП за участю легкового автомобіля “Форд-Мондео”, мікроавтобуса “Мерседес-Віто” та позашляховика “Ховер”. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Полтавській області.
Пригода сталась 21 вересня, близько 1-ї години ночі, по вулиці Хорольській.
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“Унаслідок ДТП водій та пасажирка „Форд-Мондео“, мешканці Великобагачанського району, обидва 1978 року народження, загинули на місці пригоди. Також отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до місцевої лікарні двоє пасажирів мікроавтобусу „Мерседес-Віто“. Загалом у Мерседесі на момент зіткнення перебувало 7 осіб, у тому числі 7-річна дитина. Водій позашляховика „Ховер“ не постраждав. Усі транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень”, — йдеться у повідомленні.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.
Наразі встановлюють всі причини та обставини ДТП.
Нагадаємо, у Львові сталася перша ДТП за участі електросамоката.