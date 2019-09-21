У Чернівцях патрульні затримали водія, який стріляв після ДТП

КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Чернівцях затримали чоловіка, яки й у нетверезому стані в’їхав у будівлю, а потім стріляв з невідомої зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ НП у Чернівецькій області.