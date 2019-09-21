У Чернівцях патрульні затримали водія, який стріляв після ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Чернівцях затримали чоловіка, яки й у нетверезому стані в’їхав у будівлю, а потім стріляв з невідомої зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ НП у Чернівецькій області.
“Керуючи автомобілем у нетверезому стані, порушник в’їхав у будівлю на одній із вулиць обласного центру. Після ДТП чоловік здійснив постріл із невідомої зброї. Під час інциденту ніхто не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
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Патрульна поліція Чернівецької області повідомила, що патрульні, у позаробочий час, затримали чоловіка, котрий, скоїв ДТП та намагався залишити місце події.
“Старший інспектор роти № 1 разом із дружиною, інспектор роти № 3, яка перебуває у декретній відпустці поверталися додому. Почувши спецсигнали зменшили швидкість та прийняли вправо, раптово з вулиці Винниченка на вулицю Руську на великій швидкості виїхав транспортний засіб Mitsubishi Galant. Водій Mitsubishi не впорався з керуванням з’їхав з дороги та допустив наїзд на будівлю”, — йдеться у повідомленні.
Водій намагався залишити місце ДТП, проте патрульний застосував прийоми рукопашного бою, під час цього чоловік дістав невідому зброю і вистрілив. На допомогу патрульному підбігли небайдужі громадяни, один з них вибив з рук предмет схожий на зброю та допоміг втихомирити чоловіка.
На місце подій приїхала поліція і встановила, що 60-річний чернівчанин у стані алкогольного сп’яніння допустив ДТП, в’їхавши в будівлю та пошкодив стіну. Вийшовши з автівки, правопорушник здійснив постріл з предмета, схожого на пістолет. Поліцейські вилучили у зловмисника зброю та направили її на експертизу.
За вказаним фактом слідчі Чернівецького відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Зловмисника затримано на місці події у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Працівники поліції з’ясовують обставини події, проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, у Чернівцях поліція викрила наркоторговця завдяки моніторингу соцмереж.