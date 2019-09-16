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Киянин стріляв у рятувальників під час гасіння пожежі

Киянин стріляв у рятувальників під час гасіння пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Напередодні під час ліквідації пожежі у житловому будинку його мешканець вистрілив у вогнеборців п’ять разів з револьверу системи Наган, переобладнаному для відстрілу гумових куль. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС України у місті Києві.

Учора о 21:05 у пожежно-рятувальну частину надійшов виклик. Вогнеборці прибули для ліквідації пожежі у житловому будинку на вулиці Набережно-Корчуватській, що у Голосіївському районі столиці.

"Саме під час розвідки в приватному будинку в сторону рятувальників був здійснений перший постріл без попередження. У середині будинку перебував його мешканець, чоловік 1955 року народження. Покинувши будинок, начальник караулу 17-ї ДПРЧ дав команду особовому складу лишити територію приватної садиби. На той момент займання вже було ліквідовано. Господар садиби вийшов на подвір’я та здійснив ще кілька пострілів у сторону пожежних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Пожежники попросили чоловіка більше не стріляти, проте він не звернув уваги на їхнє прохання. Лише після прибуття правоохоронців і його затримання, мешканець будинку віддав зброю та вибачився за свій вчинок, пояснивши його тим, що просто не впізнав рятувальників.

Внаслідок цієї події ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, на острові у Києві сталася масштабна пожежа у клубі "Бора Бора".

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