На острові у Києві сталася масштабна пожежа у клубі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На острові Долобецький у Києві горів клуб "Бора Бора", наразі пожежу ліквідовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"14 вересня о 17:08 на острові Долобецький Дніпровського району Києва в одноповерховій будівлі клубу виникла пожежа на площі близько 500 кв. м", - вказали у відомстві.
О 18:04 пожежу в клубі "Бора Бора" на острові Долобецький вогнеборці локалізували на площі 500 кв. м. "Жертв та постраждалих немає", - зазначили у ДСНС.
"14 вересня о 18:34 пожежу в клубі "Бора Бора" на острові Долобецький в місті Києві ліквідовано", - додали у відомстві.
До гасіння залучався 51 рятувальник та 9 одиниць техніки ДСНС, у тому числі і катер ЮМС-1000.
Нагадаємо, у Києві горіло кафе.