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На острові у Києві сталася масштабна пожежа у клубі

На острові у Києві сталася масштабна пожежа у клубі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. На острові Долобецький у Києві горів клуб "Бора Бора", наразі пожежу ліквідовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"14 вересня о 17:08 на острові Долобецький Дніпровського району Києва в одноповерховій будівлі клубу виникла пожежа на площі близько 500 кв. м", - вказали у відомстві.

О 18:04 пожежу в клубі "Бора Бора" на острові Долобецький вогнеборці локалізували на площі 500 кв. м. "Жертв та постраждалих немає", - зазначили у ДСНС.

"14 вересня о 18:34 пожежу в клубі "Бора Бора" на острові Долобецький в місті Києві ліквідовано", - додали у відомстві.

До гасіння залучався 51 рятувальник та 9 одиниць техніки ДСНС, у тому числі і катер ЮМС-1000.

Нагадаємо, у Києві горіло кафе.

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