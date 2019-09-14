У Києві горіло кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Пожежа сталася у закладі громадського харчування у Києві у ніч на суботу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС у столиці.
"У ніч з 13 на 14 вересня на пр. Правди в Подільському районі Києва сталася пожежа в одному із закладів громадського харчування", - йдеться у повідомленні.
Повідомлення про подію надійшло о 3:50. За попередніми даними, займання виникло на кухні, вогонь розповсюдився до інших приміщень, проте, вогнеборцям вдалось своєчасно зупинити подальше поширення пожежі. О 5:00 пожежу ліквідували на площі 70 кв. м.
"На момент виникнення пожежі людей в закладі, крім чергового охоронця, не було. Жодна особа не постраждала", - додали у відомстві.
Як зазначається, ймовірна причина займання – коротке замикання в електромережі. Остаточну причину встановить слідство.
Нагадаємо, у Києві сталася пожежа на складі.