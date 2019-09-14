У Києві ліквідовано пожежу на складі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У п'ятницю о 13:01, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Сирецька, 37-А, що у Подільському районі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в 1 поверховому складському приміщенні з будівельними матеріалами. Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі.
О 13:59 пожежа була локалізована, а о 14:23 пожежа площею 300 кв. м. була ліквідована.
До ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 людей особового складу Київського гарнізону.
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, кількість пожеж на Київщині зросла у 7 разів.