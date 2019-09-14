В Киеве ликвидирован пожар на складе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В пятницу в 13:01, в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Сырецкая, 37-А, что в Подольском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
На место происшествия немедленно были направлены спасателей ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что пожар возник в 1 этажном складском помещении со строительными материалами. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара.
В 13:59 пожар был локализован, а в 14:23 пожар площадью 300 кв. м. был ликвидирован.
К ликвидации пожара было задействовано 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава Киевского гарнизона.
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняются.
Напомним, количество пожаров в Киевской области выросло в 7 раз.