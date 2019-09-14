В Киеве горело кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Пожар произошел в заведении общественного питания в Киеве в ночь на субботу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в столице.
"В ночь с 13 на 14 сентября на пр. Правды в Подольском районе Киева произошел пожар в одном из заведений общественного питания", - говорится в сообщении.
Сообщение о происшествии поступило в 3:50. По предварительным данным, возгорание возникло на кухне, огонь распространился на другие помещения, однако, пожарным удалось своевременно остановить дальнейшее распространение пожара. В 5:00 пожар был ликвидирован на площади 70 кв. м.
"На момент возникновения пожара людей в заведении, кроме дежурного охранника, не было. Никто не пострадал", - добавили в ведомстве.
Как отмечается, вероятная причина возгорания - короткое замыкание в электросети. Окончательную причину установит следствие.
Напомним, в Киеве произошел пожар на складе.