На острове в Киеве произошел масштабный пожар в клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. На острове Долобецкий в Киеве горел клуб "Бора Бора", пожар ликвидирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"14 сентября в 17:08 на острове Долобецкий Днепровского района Киева в одноэтажном здании клуба возник пожар на площади около 500 кв. м", - указали в ведомстве.
В 18:04 пожар в клубе "Бора Бора" на острове Долобецкий пожарные локализовали на площади 500 кв. м. "Жертв и пострадавших нет", - отметили в ГСЧС.
"14 сентября в 18:34 пожар в клубе "Бора Бора" на острове Долобецкий в городе Киеве ликвидирован", - добавили в ведомстве.
К тушению привлекался 51 спасатель и 9 единиц техники ГСЧС, в том числе и катер ЮМС-1000.
Напомним, в Киеве горело кафе.