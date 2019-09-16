Киевлянин стрелял в спасателей при тушении пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Накануне во время ликвидации пожара в жилом доме его житель выстрелил в пожарных пять раз из револьвера системы Наган, переоборудованном для отстрела резиновых пуль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
Вчера в 21:05 в пожарно-спасательную часть поступил вызов. Пожарные прибыли для ликвидации пожара в жилом доме на улице Набережно-Корчеватской, что в Голосеевском районе столицы.
"Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. В середине дома находился его житель, мужчина 1955 года рождения. Покинув дом, начальник караула 17-й ДПРЧ дал команду личному составу оставить территорию частной усадьбы. В то момент возгорание уже было ликвидировано. Хозяин усадьбы вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений", - говорится в сообщении.
Пожарные попросили мужчину больше не стрелять, но он не обратил внимания на их просьбы. Лишь после прибытия правоохранителей и его задержания, житель дома отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив его тем, что просто не узнал спасателей.
В результате этого происшествия никто не пострадал.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, на острове в Киеве произошел масштабный пожар в клубе "Бора Бора".