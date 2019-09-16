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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 51512 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110131 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102014 просмотра

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6 марта, 14:10 • 109173 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119193 просмотра

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Киевлянин стрелял в спасателей при тушении пожара

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Накануне во время ликвидации пожара в жилом доме его житель выстрелил в пожарных пять раз из револьвера системы Наган, переоборудованном для отстрела резиновых пуль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Вчера в 21:05 в пожарно-спасательную часть поступил вызов. Пожарные прибыли для ликвидации пожара в жилом доме на улице Набережно-Корчеватской, что в Голосеевском районе столицы.

"Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. В середине дома находился его житель, мужчина 1955 года рождения. Покинув дом, начальник караула 17-й ДПРЧ дал команду личному составу оставить территорию частной усадьбы. В то момент возгорание уже было ликвидировано. Хозяин усадьбы вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений", - говорится в сообщении.

Пожарные попросили мужчину больше не стрелять, но он не обратил внимания на их просьбы. Лишь после прибытия правоохранителей и его задержания, житель дома отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив его тем, что просто не узнал спасателей.

В результате этого происшествия никто не пострадал.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, на острове в Киеве произошел масштабный пожар в клубе "Бора Бора".

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