У Чернівцях поліція викрила наркоторговця завдяки моніторингу соцмереж
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Протиправну діяльність чернівчанина правоохоронці викрили під час моніторингу соціальних мереж. У квартирі зловмисника поліцейські виявили нарковмісні рослини та наркотичні засоби. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області, передає УНН.
“6-го вересня під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили допис про те, що мешканці квартири в одному зі спальних районів обласного центру можуть бути причетні до незаконного обігу наркотиків”, — йдеться у пресслужбі.
Відреагувавши на повідомлення, поліцейські розшукали зазначене помешкання та здійснили перевірку отриманої інформації. “У квартирі 34-річного раніше судимого чернівчанина слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції виявила незаконні посіви конопель”, — написали правоохоронці.
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“Поліцейські вилучили у правопорушника 27 нарковмісних рослин, насіння та висушене листя конопель, а також згортки з канабісом. Усе вилучене поліцейські направили на експертизу”, — йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині затримано групу осіб, які продавали наркотики через Telegram.