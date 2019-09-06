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За сім місяців поліція викрила 255 фактів збуту наркотиків через інтернет

За сім місяців поліція викрила 255 фактів збуту наркотиків через інтернет

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Тільки за сім місяців цього року поліцейські викрили 255 фактів збуту наркотиків у такий спосіб. Про це повідомив перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін під час наради з керівниками структурних та територіальних підрозділів департаментів протидії наркозлочинності та кіберполіції, передає УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

“З них у 247 фактах наркозбувачам оголошено про підозру. До відповідальності притягнуто 93 особи, 40 особам обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Суспільство бачить, що наркозбувачі йдуть у тюрму — це і є результат вашої роботи”, — повідомив В’ячеслав Аброськін.

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Окрім того, до суду скеровано 8 кримінальних проваджень відносно організованих злочинних груп, які здійснювали збут наркотики через інтернет-магазини.

Нагадаємо, на Львівщині затримано групу осіб, які продавали наркотики через Telegram.

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