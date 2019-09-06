За семь месяцев полиция разоблачила 255 фактов сбыта наркотиков через интернет

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110492 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121624 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113183 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119222 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124737 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150561 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150236 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140666 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194258 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116838 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
За семь месяцев полиция разоблачила 255 фактов сбыта наркотиков через интернет

За семь месяцев полиция разоблачила 255 фактов сбыта наркотиков через интернет

Киев  •  УНН

 • 9395 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Только за семь месяцев этого года полицейские разоблачили 255 фактов сбыта наркотиков следующим образом. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений департаментов противодействия наркопреступности и киберполиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Из них в 247 фактах наркосбытчикам объявлено о подозрении. К ответственности привлечено 93 человека, 40 лицам избрана мера пресечения - содержание под стражей. Общество видит, что наркосбытчики идут в тюрьму - это и есть результат вашей работы", - сообщил Вячеслав Аброськин.

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Кроме того, в суд направлено 8 уголовных производств относительно организованных преступных групп, осуществлявших сбыт наркотиков через интернет-магазины.

Напомним, во Львовской области задержана группа лиц, продававших наркотики через Telegram.

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