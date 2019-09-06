За семь месяцев полиция разоблачила 255 фактов сбыта наркотиков через интернет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Только за семь месяцев этого года полицейские разоблачили 255 фактов сбыта наркотиков следующим образом. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений департаментов противодействия наркопреступности и киберполиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Из них в 247 фактах наркосбытчикам объявлено о подозрении. К ответственности привлечено 93 человека, 40 лицам избрана мера пресечения - содержание под стражей. Общество видит, что наркосбытчики идут в тюрьму - это и есть результат вашей работы", - сообщил Вячеслав Аброськин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Торговцев наркотиками через онлайн-приложение задержали в Винницкой области
Кроме того, в суд направлено 8 уголовных производств относительно организованных преступных групп, осуществлявших сбыт наркотиков через интернет-магазины.
Напомним, во Львовской области задержана группа лиц, продававших наркотики через Telegram.