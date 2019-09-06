За семь месяцев полиция разоблачила 255 фактов сбыта наркотиков через интернет

"Из них в 247 фактах наркосбытчикам объявлено о подозрении. К ответственности привлечено 93 человека, 40 лицам избрана мера пресечения - содержание под стражей. Общество видит, что наркосбытчики идут в тюрьму - это и есть результат вашей работы", - сообщил Вячеслав Аброськин.

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Кроме того, в суд направлено 8 уголовных производств относительно организованных преступных групп, осуществлявших сбыт наркотиков через интернет-магазины.

Напомним, во Львовской области задержана группа лиц, продававших наркотики через Telegram.