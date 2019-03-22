На Львівщині затримано групу осіб, які продавали наркотики через Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Львівській області затримано групу осіб у складі 4 осіб, які продавали наркотичні засоби та психотропні речовини через Telegram. Про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.
“За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчими СУ ГУ НП у Львівській області в ході досудового розслідування кримінального провадження затримано групу в складі 4 осіб, що використовуючи месенджер „Telegram“, займались незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Львова”, — написала вона.
Під час обшуків вилучено амфетаміну — 208 г, канабісу — 4,5 кг, МДМА (екстазі) — 71 таблетку, ЛСД — 156 марок, 14800 доларів США, 91 000 грн.
Чоловіків затримано за ст. 208 КПК України.
Тривають слідчі дії та готуються клопотання на обрання затриманим запобіжних заходів у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України виявили та припинили діяльність злочинного угрупування, що збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери.