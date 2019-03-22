Во Львовской области задержана группа лиц, продававших наркотики через Telegram

"За процессуального руководства прокуратуры Львовской области следователями СУ ГУ ЧП во Львовской области в ходе досудебного расследования уголовного производства задержана группа в составе 4 человек, используя мессенджер "Telegram", занимались незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории г. Львов", - написала она.

Во время обысков изъято амфетамина - 208 г, каннабиса - 4,5 кг, МДМА (экстази) - 71 таблетку, ЛСД - 156 марок, 14800 долларов США, 91 000 грн.

Мужчин задержали по ст. 208 УПК Украины.

Продолжаются следственные действия и готовится ходатайство на избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины обнаружили и прекратили деятельность преступной группировки, которая сбывала наркотические средства через интернет-мессенджеры.