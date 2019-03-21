В Україні розкрито схему наркодилерів, що торгували в Telegram за криптовалюту

КИЇВ. 21 березня. УНН. Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України виявили та припинили діяльність злочинного угрупування, що збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери. Про це під час спільного брифінгу ГПУ і СБУ у Києві повідомив начальник департаменту Головного слідчого управління ГПУ Сергій Кізь, передає кореспондент УНН.