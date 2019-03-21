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В Украине раскрыта схема наркодилеров, торговавших в Telegram за криптовалюту

Киев • УНН

 • 12195 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины обнаружили и прекратили деятельность преступной группировки, что сбывала наркотические средства через интернет-мессенджеры. Об этом во время совместного брифинга ГПУ и СБУ в Киеве сообщил начальник департамента Главного следственного управления ГПУ Сергей Кизь, передает корреспондент УНН.

В Украине раскрыта схема наркодилеров, торговавших в Telegram за криптовалюту

“В ходе расследования было установлено, что с 2014 года на территории Украины создано стойку иерархическую преступную организацию, в состав которой входили как граждане Украины, так и граждане другого государства, в частности Российской Федерации”, — сказал Кизь.

По его словам, целью организации стала продажа наркотических средств, в том числе и тяжелых наркотиков и психотропных веществ.

“Схема заключалась в следующем: участники на заранее созданных веб-ресурсах в сети интернет размещали сообщения с контактами ”Telegram“, этот мессенджер администрировался оператором-членом преступной организации. Лицо, которое должно было приобрести наркотики или психотропные вещества, писало об этом в чат-боте и указывало название наркотиков, количество, а также место получения наркотического вещества”, - заявил начальник департамента Главного следственного управления.

После этого, отметил он, член преступной организации сообщал о способе получения, адресе получения “закладки” с наркотическим веществом, а также способе оплаты, которая, в большинстве случаев, осуществлялась с помощью криптовалюты.

“После того, как лицо перевело на указанный криптовалютний счет соответствующую криптовалюту, указывался адрес расположения ”закладки“, лицо ехало и забирало наркотическое вещество. Средства от продажи наркотических средств начиная еще с 2014 года аккумулировалась на временных криптовалютних счетах и электронных кошельках”, - рассказал Кизь.

Он рассказал, что в дальнейшем криптовалюту переводили в наличные с помощью электронных обменных пунктов. Эти средства были легализованы в строительстве, питании, ресторанном бизнесе и т.п.

Напомним, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины обнаружили и прекратили деятельность преступной группировки, что сбывала наркотические средства через интернет-мессенджеры. В рамках следственных действий правоохранителями с утра четверга было проведено около 80 обысков и изъято имущества и средств на сумму около 5 млн долл.

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