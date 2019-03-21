ГПУ та СБУ провели понад 80 обшуків у справі мережі наркоторговців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Генеральна прокуратура та Служба безпеки України виявили та припинили діяльність злочинного угрупування, що збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери. У межах слідчих дій правоохоронцями з ранку четверга було проведено близько 80 обшуків та вилучено майна та коштів на суму близько 5 млн дол. США. Про це під час спільного брифінгу ГПУ і СБУ у Києві повідомив начальник департаменту Головного слідчого управління ГПУ Сергій Кізь, передає кореспондент УНН.
"Припинено діяльність транснаціональної злочинної організації, учасниками якої з 2014 року налагодили злочинну мережу, яка реалізовувала за криптовалюту на територію України та колишньої СНД наркотичних засобів через інтернет-сайти та чат-боти Messenger і Telegram з подальшою легалізацією коштів на території України та інших країн", - зазначив начальник департаменту.
"Сьогодні, починаючи з 4 ранку на території Києва, Київської області, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей було проведено понад 100 слідчих дій, включаючи понад 80 обшуків. Були відшукані і вилучені знаряддя злочину, готівкові кошти, наркотичні речовини, цінні речі, злитки, прикраси загальною вартістю понад 5 млн дол. США", - заявив він.
За словами Кізя, первинний аналіз "чорної бухгалтерії", яка також була вилучена на обшуках, дає підстави вважати, що первинний щорічний оборот і прибутки злочинної діяльності цієї злочинної організації становив десятки мільйонів доларів США. Ці кошти, окрім України, інвестувались та бізнес у нерухомість в РФ та інших країнах, сказав він.
Нагадаємо, ГПУ та СБУ затримали близько 20 членів злочинного угрупування наркоторговців.