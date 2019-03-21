ГПУ та СБУ провели понад 80 обшуків у справі мережі наркоторговців

КИЇВ. 21 березня. УНН. Генеральна прокуратура та Служба безпеки України виявили та припинили діяльність злочинного угрупування, що збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери. У межах слідчих дій правоохоронцями з ранку четверга було проведено близько 80 обшуків та вилучено майна та коштів на суму близько 5 млн дол. США. Про це під час спільного брифінгу ГПУ і СБУ у Києві повідомив начальник департаменту Головного слідчого управління ГПУ Сергій Кізь, передає кореспондент УНН.