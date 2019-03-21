ГПУ та СБУ затримали близько 20 членів злочинного угрупування наркоторговців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. ГПУ та СБУ виявили та припинили діяльність злочинного угрупування, що збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери. В рамках слідчих дій правоохоронцями було затримано близько 20 осіб. Про це під час спільного брифінгу ГПУ і СБУ у Києві повідомив начальник департаменту Головного слідчого управління ГПУ Сергій Кізь, передає кореспондент УНН.
"На даний час слідчі дії продовжуються, затримано близько 20 осіб – членів злочинного угрупування. Вирішується питання про оголошення їм про підозру і обрання запобіжного заходу", - сказав він.
Водночас, за інформацією представників СБУ, у протиправній діяльності угрупування брало участь близько тисячі осіб.
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Як повідомляв УНН, суд у справі підозрюваного у хабарництві прокурора ГПУ вкотре не відбувся