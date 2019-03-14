ГПУ не виключає перекваліфікації справи щодо вбивства Гандзюк

"На цей момент справа кваліфікується за статтею 115 "Умисне вбивство". Від висновків експертизи, яка завершиться днями, буде залежати правильність цієї кваліфікації. Якщо судомедична експертиза підтвердить, що зв'язок між хімічними опіками і настанням смерті, то це – 115-та. Якщо інакше – я допускаю, що буде змінена кваліфікація", - зазначив Луценко.

За його словами, кваліфікація злочину в даному разі важлива з огляду на подальше оголошення інших учасників злочину в міжнародний розшук, оскільки людина може бути затримана, екстрадована і передана до суду тільки за тією статтею, за якої її оголосили в розшук.

При цьому, він додав, що одна з проведених експертиз уже підтвердила зв'язок між опіками і настанням смерті.

Також генпрокурор уточнив, що наразі необхідні ще експертиза з використанням поліграфа, легалізувати матеріали негласних слідчих дій, провести ряд міжнародних правових дій, а також визначитися із кваліфікацією злочину.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що тимчасова слідча комісія по убивству Катерини Гандзюк та нападам на інших громадських активістів не надавала жодної інформації Генеральній прокуратурі та іншим правоохоронним органам жодної офіційної інформації, тож користі від її роботи немає.

6 листопада 2018 року ВР створила ТСК, яка повинна з’ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

31 липня 2018 року Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.