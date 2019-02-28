Луценко заявив про відсутність користі від ТСК по Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Тимчасова слідча комісія по убивству Катерини Гандзюк та нападам на інших громадських активістів не надавала жодної інформації Генеральній прокуратурі та іншим правоохоронним органам жодної офіційної інформації, тож користі від її роботи немає. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час розгляду проміжного звіту тимчасової слідчої комісії щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
“Офіційно можу заявити, що ТСК жодного разу не зустрічалася ні зі мною, ні з міністром внутрішніх справ як керівниками органами досудового слідства і процесуального керівництва. Також жодної інформації від ТСК в офіційному порядку ні я, ні СБУ, ні МВС не отримали. Тому говорити про користь ТСК я особисто не можу”, — повідомив генпрокурор.
Попередньо народний депутат Олена Сотник нагадала, що майже в усіх своїх публічних виступах Луценко заявляв, що ТСК заважає працювати правоохоронним органам, хоча, на її думку, тільки під тиском комісії вдалось оголосити в розшук Павловського і провести допити по 15 справах щодо нападів на активістів.
Як повідомляв УНН, сьогодні народні депутати планують заслухати звіт ТСК по Гандзюк.
Нагадаємо, учора Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів заявляла про намір звернутися до голови ВР Андрія Парубія щодо можливості найближчим часом озвучити проміжний звіт роботи ТСК.
6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна з’ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.
4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.