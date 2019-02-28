Луценко заявив про відсутність користі від ТСК по Гандзюк

“Офіційно можу заявити, що ТСК жодного разу не зустрічалася ні зі мною, ні з міністром внутрішніх справ як керівниками органами досудового слідства і процесуального керівництва. Також жодної інформації від ТСК в офіційному порядку ні я, ні СБУ, ні МВС не отримали. Тому говорити про користь ТСК я особисто не можу”, — повідомив генпрокурор.

Попередньо народний депутат Олена Сотник нагадала, що майже в усіх своїх публічних виступах Луценко заявляв, що ТСК заважає працювати правоохоронним органам, хоча, на її думку, тільки під тиском комісії вдалось оголосити в розшук Павловського і провести допити по 15 справах щодо нападів на активістів.

Як повідомляв УНН, сьогодні народні депутати планують заслухати звіт ТСК по Гандзюк.

Нагадаємо, учора Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів заявляла про намір звернутися до голови ВР Андрія Парубія щодо можливості найближчим часом озвучити проміжний звіт роботи ТСК.

6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна з’ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.