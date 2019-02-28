Луценко заявил об отсутствии пользы от ВСК по Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Временная следственная комиссия по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов не предоставляла никакой информации Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам никакой официальной информации, поэтому пользы от ее работы нет. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время рассмотрения промежуточного отчета временной следственной комиссии по убийству общественной активистки Екатерины Гандзюк в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
"Официально могу заявить, что ВСК ни разу не встречалась ни со мной, ни с министром внутренних дел как руководителями органами досудебного следствия и процессуального руководства. Также никакой информации от ВСК в официальном порядке ни я, ни СБУ, ни МВД не получили. Поэтому говорить о пользе ВСК я лично не могу", - сообщил генпрокурор.
Предварительно народный депутат Елена Сотник напомнила, что почти во всех своих публичных выступлениях Луценко заявлял, что ВСК мешает работать правоохранительным органам, хотя, по ее мнению, только под давлением комиссии удалось объявить в розыск Павловского и провести допросы по 15 делам относительно нападений на активистов.
Как сообщал УНН, сегодня народные депутаты планируют заслушать отчет ВСК по Гандзюк.
Напомним, вчера Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов заявляла о намерении обратиться к председателю ВР Андрею Парубию о возможности в ближайшее время озвучить промежуточный отчет работы ВСК.
6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.
4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.