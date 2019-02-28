Депутати планують заслухати звіт ТСК по Гандзюк та розглянути законопроект про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сьогодні, 28 лютого, у Верховної Ради України насичений порядок денний. Нардепи планують заслухати попередній звіт ТСК з приводу нападів на Катерину Гандзюк, розглянуть проект закону про функціонування української мови як державної, спробують затвердити в другому читанні "Проект Закону "Про медіацію" та екологічну стратегію до 2030 року, передає УНН.
Депутати планують продовжити розгляд та спробують затвердити в другому читанні "Проект Закону про медіацію" (№3665), "Проект Закону про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року" (№8328) та "Проект Закону про забезпечення функціонування української мови як державної" (№5670 -д).
Окрім цього планують розглядатись питання охорони культурної спадщини, фінансів та захисту навколишнього середовища.
Нагадаємо, 27 лютого, Президент України Петро Порошенко пообіцяв невідкладно внести в Раду новий законопроект зі статтею про незаконне збагачення.