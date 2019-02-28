Депутаты планируют заслушать отчет ВСК по Гандзюк и рассмотреть законопроект о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сегодня, 28 февраля, у Верховной Рады Украины насыщенная повестка дня. Нардепы планируют заслушать предварительный отчет ВСК по поводу нападений на Екатерину Гандзюк, рассмотрят проект закона о функционировании украинского языка как государственного, попытаются утвердить во втором чтении "Проект Закона "О медиации" и экологическую стратегию до 2030 года, передает УНН.
Депутаты планируют продолжить рассмотрение и попытаются утвердить во втором чтении "Проект Закона о медиации" (№3665), "Проект Закона об Основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года" (№8328) и "Проект Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "(№5670-д).
Кроме этого будут рассматриваться вопросы охраны культурного наследия, финансов и защиты окружающей среды.
Напомним, 27 февраля, Президент Украины Петр Порошенко пообещал безотлагательно внести в Раду новый законопроект статье о незаконном обогащении.