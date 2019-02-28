Депутаты планируют заслушать отчет ВСК по Гандзюк и рассмотреть законопроект о языке

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 1583 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 30846 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118155 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121351 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123719 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122162 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153802 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117301 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141252 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145164 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Депутаты планируют заслушать отчет ВСК по Гандзюк и рассмотреть законопроект о языке

Депутаты планируют заслушать отчет ВСК по Гандзюк и рассмотреть законопроект о языке

Киев  •  УНН

 • 9850 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сегодня, 28 февраля, у Верховной Рады Украины насыщенная повестка дня. Нардепы планируют заслушать предварительный отчет ВСК по поводу нападений на Екатерину Гандзюк, рассмотрят проект закона о функционировании украинского языка как государственного, попытаются утвердить во втором чтении "Проект Закона "О медиации" и экологическую стратегию до 2030 года, передает УНН.

Депутаты планируют продолжить рассмотрение и попытаются утвердить во втором чтении "Проект Закона о медиации" (№3665), "Проект Закона об Основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года" (№8328) и "Проект Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "(№5670-д).

Кроме этого будут рассматриваться вопросы охраны культурного наследия, финансов и защиты окружающей среды.

Напомним, 27 февраля, Президент Украины Петр Порошенко пообещал безотлагательно внести в Раду новый законопроект статье о незаконном обогащении.

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