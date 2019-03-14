ГПУ не исключает переквалификации дела об убийстве Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины не исключает переквалификации дела об убийстве общественной активистки Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по убийству Екатерины Гандзюк и нападению на гражданских активистов, передает корреспондент УНН.
"На данный момент дело квалифицируется по статье 115 "Умышленное убийство". От выводов экспертизы, которая завершится на днях, будет зависеть правильность этой квалификации. Если судомедичная экспертиза подтвердит, что связь между химическими ожогами и наступлением смерти, то это - 115-ая . Если иначе - я допускаю, что будет изменена квалификация", - отметил Луценко.
По его словам, квалификация преступления в данном случае важна, учитывая дальнейшее объявления других участников преступления в международный розыск, поскольку человек может быть задержан, экстрадирована и передано в суд только по той статье, по которой ее объявили в розыск.
При этом он добавил, что одна из проведенных экспертиз уже подтвердила связь между ожогами и наступлением смерти.
Также генпрокурор уточнил, что необходимы еще экспертиза с использованием полиграфа, легализовать материалы негласных следственных действий, провести ряд международных правовых действий, а также определиться с квалификацией преступления.
Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что временная следственная комиссия по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов не предоставляла никакой информации Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам никакой официальной информации, поэтому пользы от ее работы нет.
6 ноября 2018 года ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.
31 июля 2018 года Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой возле подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.