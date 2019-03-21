Суд у справі підозрюваного у хабарництві прокурора ГПУ вкотре не відбувся
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням прокурора ГПУ у пропозиції хабара членам конкурсної комісії НАБУ вкотре не відбулося. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"20 березня 2019 року в Голосіївському районному суді міста Києва в черговий раз не відбулося призначене судове засідання про обвинувачення прокурора Генеральної прокуратури України, який за версією слідства 17 лютого 2016 року пропонував неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч доларів США (близько 270 тисяч гривень) членам Конкурсної комісії та працівникам Національного антикорупційного бюро України за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування на посаду керівника заступника керівника підрозділу детективів НАБУ", - йдеться в повідомленні.
Цього разу причиною непроведення засідання стала відпустка одного з суддів, уточнили у САП.
"Останній раз судовий розгляд кримінального провадження проведено 27 березня 2018 року", - додали в антикорупційній прокуратурі.
Обвинувальний акт щодо прокурора ГПУ було направлено до Голосіївського райсуду Києва для розгляду по суті 25 березня 2016 року за ч. 4 ст. 369 КК України - пропозиція службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, дій з використанням наданої їй влади чи службового становища.
Обвинуваченому загрожує покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, прокурорів Фастівської прокуратури запідозрили у хабарі.