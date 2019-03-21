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Суд по делу подозреваемого во взяточничестве прокурора ГПУ в который раз не состоялся

Киев • УНН

 • 10387 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Судебное заседание в уголовном производстве по обвинению прокурора ГПУ в предложении взятки членам конкурсной комиссии НАБУ раз не состоялось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд по делу подозреваемого во взяточничестве прокурора ГПУ в который раз не состоялся

"20 марта 2019 года в Голосеевском районном суде города Киева в очередной раз не состоялось назначенное судебное заседание по обвинению прокурора Генеральной прокуратуры Украины, который по версии следствия 17 февраля 2016 года предлагал неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов США (около 270 тысяч гривен) членам конкурсной комиссии и работникам Национального антикоррупционного бюро Украины за положительное решение вопроса относительно трудоустройства на должность руководителя заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ", - говорится в сообщении.

На этот раз причиной непроведения заседания стал отпуск одного из судей, уточнили в САП.

"Последний раз судебное разбирательство уголовного производства проведено 27 марта 2018 года", - добавили в антикоррупционной прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении прокурора ГПУ направила в Голосеевский райсуд Киева для рассмотрения по существу 25 марта 2016 по ч. 4 ст. 369 УК Украины - предложение должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, придать ей неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.

Обвиняемому грозит наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, прокуроров Фастовского прокуратуры заподозрили во взятке.

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