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ГПУ и СБУ задержали около 20 членов преступной группировки наркоторговцев

Киев • УНН

 • 9374 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. ГПУ и СБУ выявили и пресекли деятельность преступной группировки, сбывала наркотические средства через интернет-мессенджеры. В рамках следственных действий правоохранителями были задержаны около 20 человек. Об этом во время совместного брифинга ГПУ и СБУ в Киеве сообщил начальник департамента Главного следственного управления ГПУ Сергей Кизь, передает корреспондент УНН.

ГПУ и СБУ задержали около 20 членов преступной группировки наркоторговцев

"В настоящее время следственные действия продолжаются, задержаны около 20 человек - членов преступной группировки. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения", - сказал он.

В то же время, по информации представителей СБУ, в противоправной деятельности группировки участвовало около тысячи человек.

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