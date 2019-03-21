ГПУ и СБУ задержали около 20 членов преступной группировки наркоторговцев

"В настоящее время следственные действия продолжаются, задержаны около 20 человек - членов преступной группировки. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения", - сказал он.



В то же время, по информации представителей СБУ, в противоправной деятельности группировки участвовало около тысячи человек.



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Как сообщал УНН, суд по делу подозреваемого во взяточничестве прокурора ГПУ опять не состоялся.