ГПУ и СБУ задержали около 20 членов преступной группировки наркоторговцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. ГПУ и СБУ выявили и пресекли деятельность преступной группировки, сбывала наркотические средства через интернет-мессенджеры. В рамках следственных действий правоохранителями были задержаны около 20 человек. Об этом во время совместного брифинга ГПУ и СБУ в Киеве сообщил начальник департамента Главного следственного управления ГПУ Сергей Кизь, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время следственные действия продолжаются, задержаны около 20 человек - членов преступной группировки. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения", - сказал он.
В то же время, по информации представителей СБУ, в противоправной деятельности группировки участвовало около тысячи человек.
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Как сообщал УНН, суд по делу подозреваемого во взяточничестве прокурора ГПУ опять не состоялся.