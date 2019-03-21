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ГПУ и СБУ провели более 80 обысков в деле сети наркоторговцев

Киев • УНН

 • 11748 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины обнаружили и прекратили деятельность преступной группировки, сбывавшей наркотические средства через интернет-мессенджеры. В рамках следственных действий правоохранителями с утра четверга провели около 80 обысков и изъли имущества и средств на сумму около 5 млн долл. США. Об этом во время совместного брифинга ГПУ и СБУ в Киеве сообщил начальник департамента Главного следственного управления ГПУ Сергей Кизь, передает корреспондент УНН.

ГПУ и СБУ провели более 80 обысков в деле сети наркоторговцев

"Прекращена деятельность транснациональной преступной организации, участники которой с 2014 года наладили преступную сеть, которая реализовывала за криптовалюту на территорию Украины и бывшего СНГ наркотических средств через интернет-сайты и чат-боты Messenger и Telegram с последующей легализацией средств на территории Украины и других стран", - отметил начальник департамента.

"Сегодня, начиная с 4 утра на территории Киева, Киевской области, Херсонской, Николаевской, Одесской областей было проведено более 100 следственных действий, включая более 80 обысков. Были отысканы и изъяты орудия преступления, наличные средства, наркотические вещества, ценные вещи, слитки, украшения общей стоимостью более 5 млн долл. США", - заявил он.

По словам Кизя, первичный анализ "черной бухгалтерии", которая также была изъята на обысках, дает основания полагать, что первичный ежегодный оборот и прибыль преступной деятельности этой преступной организации составляли десятки миллионов долларов США. Эти средства, кроме Украины, инвестировались и бизнес в недвижимость в РФ и других странах, сказал он.

Напомним, ГПУ и СБУ задержали около 20 членов преступной группировки наркоторговцев.

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