ГПУ и СБУ провели более 80 обысков в деле сети наркоторговцев

"Прекращена деятельность транснациональной преступной организации, участники которой с 2014 года наладили преступную сеть, которая реализовывала за криптовалюту на территорию Украины и бывшего СНГ наркотических средств через интернет-сайты и чат-боты Messenger и Telegram с последующей легализацией средств на территории Украины и других стран", - отметил начальник департамента.

"Сегодня, начиная с 4 утра на территории Киева, Киевской области, Херсонской, Николаевской, Одесской областей было проведено более 100 следственных действий, включая более 80 обысков. Были отысканы и изъяты орудия преступления, наличные средства, наркотические вещества, ценные вещи, слитки, украшения общей стоимостью более 5 млн долл. США", - заявил он.

По словам Кизя, первичный анализ "черной бухгалтерии", которая также была изъята на обысках, дает основания полагать, что первичный ежегодный оборот и прибыль преступной деятельности этой преступной организации составляли десятки миллионов долларов США. Эти средства, кроме Украины, инвестировались и бизнес в недвижимость в РФ и других странах, сказал он.

Напомним, ГПУ и СБУ задержали около 20 членов преступной группировки наркоторговцев.