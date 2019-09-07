В Черновцах полиция разоблачила наркоторговца благодаря мониторингу соцсетей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Противоправную деятельность черновчанина правоохранители разоблачили во время мониторинга социальных сетей. В квартире злоумышленника полицейские обнаружили наркосодержащие растения и наркотические средства. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.
“6 сентября во время мониторинга социальных сетей работники полиции обнаружили сообщение о том, что жители квартиры в одном из спальных районов областного центра могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков”, — говорится в пресс-службе.
Отреагировав на сообщение, полицейские разыскали указано помещения и осуществили проверку полученной информации. “В квартире 34-летнего ранее судимого черновчанина следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции обнаружила незаконные посевы конопли”, — написали правоохранители.
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“Полицейские изъяли у правонарушителя 27 наркосодержащих растений, семян и высушенные листья конопли, а также свертки с каннабисом. Все изъятое полицейские направили на экспертизу”, — говорится в сообщении.
По данному факту следователи начали уголовное производство. В настоящее время проводится досудебное расследование.
Напомним, на Львовщине задержана группа лиц, продававших наркотики через Telegram.