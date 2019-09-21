В Черновцах патрульные задержали водителя, который стрелял после ДТП

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Черновцах задержали мужчину, яки и в нетрезвом состоянии въехал в здание, а затем стрелял из неизвестного оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ ЧП в Черновицкой области.