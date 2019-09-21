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В Черновцах патрульные задержали водителя, который стрелял после ДТП

В Черновцах патрульные задержали водителя, который стрелял после ДТП

Киев  •  УНН

 • 11745 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Черновцах задержали мужчину, яки и в нетрезвом состоянии въехал в здание, а затем стрелял из неизвестного оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ ЧП в Черновицкой области.

“Управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушитель въехал в здание на одной из улиц областного центра. После ДТП мужчина выстрелил из неизвестного оружия. Во время инцидента никто не пострадал”, — говорится в сообщении.

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Патрульная полиция Черновицкой области сообщила, что патрульные, в нерабочее время, задержали мужчину, который, совершил ДТП и пытался покинуть место происшествия.

“Старший инспектор роты № 1 вместе с женой, инспектор роты № 3, которая находится в декретном отпуске возвращались домой. Услышав спецсигналы уменьшили скорость и приняли вправо, внезапно с улицы Винниченко на улицу Русскую на большой скорости выехал транспортное средство Mitsubishi Galant. Водитель Mitsubishi не справился с управлением съехал с дороги и допустил наезд на здание”, — говорится в сообщении.

Водитель пытался покинуть место ДТП, однако патрульный применил приемы рукопашного боя, во время этого мужчина получил неизвестное оружие и выстрелил. На помощь патрульном подбежали неравнодушные граждане, один из них выбил из рук предмет, похожий на оружие и помог усмирить мужчину.

На место событий приехала полиция и установила, что 60-летний житель Черновцов в состоянии алкогольного опьянения допустил ДТП, въехав в здание и повредил стену. Выйдя из автомобиля, правонарушитель совершил выстрел из предмета, похожего на пистолет. Полицейские изъяли у злоумышленника оружие и направили его на экспертизу.

По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан на месте происшествия в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия, проводится досудебное расследование.

Напомним, в Черновцах полиция разоблачила наркоторговца благодаря мониторингу соцсетей.

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