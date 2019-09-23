У ДТП на Донеччині постраждало 10 осіб, троє з них - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. На Донеччині легковик влетів у мікроавтобус. У результаті ДТП постраждало 10 осіб, троє з них - діти, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Донецькій області.
“Аварія сталася вчора, 22 вересня, о 09:20 в селі Андріївка Великоновосілківського району. Поліцейські встановили, що 53-річний водій автомобіля ГАЗ 2410 на нерегульованому перехресті не поступився дорогою автомобілю „Opel Vivaro“, в результаті чого сталося зіткнення”, — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, внаслідок ДТП травмувалося 10 людей, троє з них — діти. Шістьох постраждалих доставлено до лікарні.
Попередня кваліфікація події — ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у результаті масштабної ДТП у Тернопільській області загинув водій легковика.