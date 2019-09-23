У результаті масштабної ДТП у Тернопільській області загинув водій легковика
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Неподалік Чорткова Тернопільської області — 28-річний місцевий житель загинув у результаті масштабної ДТП, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.
22 вересня, близько 16.20 при виїзді з Чорткова в напрямку села Ягільниця. За попередніми даними, 28-річний житель Чорткова, керуючи автомобілем “ВАЗ-2109”, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою “МАН”.
“Удар був такої сили, що від „дев’ятки“ майже нічого не залишилося. Її водій отримав травми несумісні з життям”, — повідомили у поліції області.
Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, у результаті ДТП у Тернопільській області загинув мотоцикліст.