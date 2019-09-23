В результаті ДТП у Тернопільській області загинув мотоцикліст
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 44-річний мотоцикліст, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.
“Смертельна аварія трапилася у суботу, 21 вересня, близько 18.40 у селі Окопи Борщівського району. 44-річний житель Хмельницької області не впорався з керуванням мотоциклу, з’їхав з проїжджої частини дороги та в’їхав в кам’яну стіну недіючої будівлі”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
Внаслідок отриманих травм водій двоколісника помер на місці ДТП.
Як писав УНН, у столиці легковик влетів у металевий відбійник, є загиблий та поранені.