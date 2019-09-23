У столиці легковик влетів у металевий відбійник, є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Голосіївському районі Києва легковий автомобіль врізався в металевий відбійник, внаслідок чого одна людина загинула та ще дві отримали травми. Про це УНН повідомили у пресслужбі столичної поліції.
За попередньою інформацією, водій “Хюндай” рухався проспектом Глушкова, не впорався з керуванням та врізався у металевий відбійник. У результаті водій, 1963 року народження, помер на місці, а ще двоє пасажирів легковика отримали травми різного ступеню тяжкості — їх госпіталізували.
На місці події правоохоронці опитали свідків автопригоди. Також наразі поліцейські вивчають записи з камер відеоспотереження, аби з’ясувати причини та механізм ДТП.
Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Чернігові водій не впорався з керуванням і зіткнувся з придорожнім деревом, внаслідок чого він та троє пасажирів загинули на місці події.