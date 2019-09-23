В Чернігові легковик влетів у дерево, загинули четверо підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Чернігові водій не впорався з керуванням і зіткнувся з придорожнім деревом, внаслідок чого він та троє пасажирів загинули на місці події. В лікарні знаходиться уціліла в ДТП дівчина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Після полуночі до поліції надійшло повідомлення, що в Чернігові сталася ДТП з потерпілими. Як виявилося, автівка зіткнулася з придорожнім деревом. Удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини. Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, пощастило залишитися живою, вона госпіталізована до травматологічного відділення міської лікарні.
Слідство попередньо встановило, що підліток взяв легковик діда Volkswagen Passat, зібрав друзів-однолітків і поїхав кататися. Хлопчина планував отримати водійське посвідчення. Під час спуску з пагорбу на мокрій дорозі він не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб) — карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Харківській області сталася ДТП за участі рейсового автобуса та вантажівки.