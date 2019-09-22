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ДТП на світлофорі: на Харківщині не розминулися рейсовий автобус і вантажівка

ДТП на світлофорі: на Харківщині не розминулися рейсовий автобус і вантажівка

Київ • УНН

 • 22850 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Харківській області сталася ДТП за участі рейсового автобуса та вантажівки. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУНП в області.

Так, повідомлення про зіткнення рейсового автобуса та вантажівки на автодорозі у селищі Лісне надійшло до поліції 22 вересня о 15:05.

"За попередніми даними, водій автобусу не впорався з керуванням та в’їхав у вантажівку, яка рухалася попереду і зупинилася на червоний сигнал світлофора. Зі слів чоловіка, у транспортного засобу не спрацювали гальма", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав другий водій автобуса.

"47-річний чоловік був госпіталізований до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - проінформували у поліції.

Інформація зареєстрована у Дергачівському відділі поліції. Наразі триває перевірка.

Нагадаємо, у Києві сталася ДТП за участі таксі Uber, в результаті чого двох людей було госпіталізовано. 

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