У Києві сталася ДТП за участі таксі Uber, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Києві, на вулиці Академіка Заболотного, сталася ДТП за участі таксі Uber та автомобіля Nissan, в результаті чого двох людей було госпіталізовано. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у міста Києва.
Відповідаючи на запитання, чи дійсно сталася ДТП на вулиці Академіка Заболотного за участі таксі Uber та автомобілем Nissan, у відділі комунікації відповіли: "Так".
"Сталася дорожньо-транспортна пригода. Двоє потерпілих", - уточнили у відділі комунікації.
Постраждалих, як проінформували у відомстві, доставлено до медичного закладу.
Нагадаємо, у Києві автомобіль однієї зі служб таксі з'їхав з придорожньої частини та врізався у електроопору, загинула пасажирка.