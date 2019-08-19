Смертельна ДТП з таксі сталася у Києві, розпочато провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Києві автомобіль однієї зі служб таксі з'їхав з придорожньої частини та врізався у електроопору, загинула пасажирка, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, передає УНН.
"Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася на Гостомельському шосе. Автомобіль однієї зі служб таксі з’їхав із проїжджої частини та врізався у електроопору. У результаті зіткнення 35-річна пасажирка загинула на місці, 45-річний водій та 33-річний пасажир госпіталізовані до лікарняних закладів із травмами різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі тривають слідчі дії та призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення двох автомобілів отримали травми жінка та маленька дитина.