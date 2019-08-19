Смертельное ДТП с такси произошло в Киеве, начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киеве автомобиль одной из служб такси съехал с придорожной части и врезался в электроопору, погибла пассажирка, начато уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.
"Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на Гостомельском шоссе. Автомобиль одной из служб такси съехал с проезжей части и врезался в электроопору. В результате столкновения 35-летняя пассажирка погибла на месте, 45-летний водитель и 33-летний пассажир госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Сейчас продолжаются следственные действия и назначен ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей получили травмы женщина и маленький ребенок.