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Смертельное ДТП с такси произошло в Киеве, начато производство

Смертельное ДТП с такси произошло в Киеве, начато производство

Киев  •  УНН

 • 9654 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киеве автомобиль одной из служб такси съехал с придорожной части и врезался в электроопору, погибла пассажирка, начато уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

"Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на Гостомельском шоссе. Автомобиль одной из служб такси съехал с проезжей части и врезался в электроопору. В результате столкновения 35-летняя пассажирка погибла на месте, 45-летний водитель и 33-летний пассажир госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас продолжаются следственные действия и назначен ряд соответствующих экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей получили травмы женщина и маленький ребенок.

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