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На Львівщині в ДТП травмувалася однорічна дитина

На Львівщині в ДТП травмувалася однорічна дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення двох автомобілів отримали травми жінка та маленька дитина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, до Дрогобицького відділу поліції 18 серпня надійшло повідомлення про те, що близько 13:00 у селі Грушів сталася ДТП з потерпілими.

Поліцейські попередньо встановили, що на перехресті доріг зіткнулися автомобіль Audi A4 під керуванням 28-річного жителя Городоцького району та мікроавтобус Wolksvagen Transporter, яким їхав 22-річний житель міста Самбір.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав однорічний хлопчик, який перебував у Audi. Дитина доставлена у лікарню. Медики діагностували у малюка закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Пасажирка Audi, 51-річна жителька Городоцького району, отримала забій суглобу, закритий перелом ключиці і теж госпіталізована.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання, передбачене статтею, обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

З’ясовуються обставини автопригоди, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Харкові водій допустив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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