Во Львовской области в ДТП травмировался годовалый ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей получили травмы женщина и маленький ребенок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, в Дрогобычский отдел полиции 18 августа поступило сообщение о том, что около 13:00 в селе Грушев произошло ДТП с пострадавшими.
Полицейские предварительно установили, что на перекрестке дорог столкнулись автомобиль Audi A4 под управлением 28-летнего жителя Городокского района и микроавтобус Wolksvagen Transporter, которым ехал 22-летний житель города Самбор.
Вследствии ДТП телесные повреждения получил годовалый мальчик, который находился в Audi. Ребенок доставлен в больницу. Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пассажирка Audi, 51-летняя жительница Городоцкого района, получила ушиб сустава, закрытый перелом ключицы и тоже госпитализирована.
Открытое уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Выясняются обстоятельства ДТП, досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Харькове водитель допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть.