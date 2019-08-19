Во Львовской области в ДТП травмировался годовалый ребенок

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 20956 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 54873 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120993 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131583 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122314 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125989 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128632 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152963 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150992 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140841 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

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5 марта, 08:47 • 132665 просмотра
Актуальное
Во Львовской области в ДТП травмировался годовалый ребенок

Во Львовской области в ДТП травмировался годовалый ребенок

Киев  •  УНН

 • 7673 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей получили травмы женщина и маленький ребенок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Так, в Дрогобычский отдел полиции 18 августа поступило сообщение о том, что около 13:00 в селе Грушев произошло ДТП с пострадавшими.

Полицейские предварительно установили, что на перекрестке дорог столкнулись автомобиль Audi A4 под управлением 28-летнего жителя Городокского района и микроавтобус Wolksvagen Transporter, которым ехал 22-летний житель города Самбор.

Вследствии ДТП телесные повреждения получил годовалый мальчик, который находился в Audi. Ребенок доставлен в больницу. Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пассажирка Audi, 51-летняя жительница Городоцкого района, получила ушиб сустава, закрытый перелом ключицы и тоже госпитализирована.

Открытое уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Выясняются обстоятельства ДТП, досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харькове водитель допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть.

Украинские Национальные Новости

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