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У Харкові водій наїхав на літню людину

У Харкові водій наїхав на літню людину

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Харкові водій допустив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину. Про це повідомили у пресслужбі харківської області, передає УНН.

“За попередніми даними, 42-річний водій автомобіля Chery допустив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину. Потерпілий доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. На вигляд громадянину близько 60 років”, — йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. На даний час поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення особи постраждалого та усіх обставин ДТП.

Нагадаємо, жінка, намагаючись покінчити життя самогубством, вистрибнула з балкону багатоповерхівки у Харкові.

Українські Національні Новини

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