У Харкові водій наїхав на літню людину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Харкові водій допустив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину. Про це повідомили у пресслужбі харківської області, передає УНН.
“За попередніми даними, 42-річний водій автомобіля Chery допустив наїзд на чоловіка, який перетинав проїжджу частину. Потерпілий доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. На вигляд громадянину близько 60 років”, — йдеться в повідомленні.
Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. На даний час поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення особи постраждалого та усіх обставин ДТП.
Нагадаємо, жінка, намагаючись покінчити життя самогубством, вистрибнула з балкону багатоповерхівки у Харкові.