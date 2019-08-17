Жінка викинулася з балкону багатоповерхівки у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Жінка, намагаючись покінчити життя самогубством, вистрибнула з балкону багатоповерхівки у Харкові. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"16 серпня близько 1:20 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що жінка, намагаючись покінчити життя самогубством, вистрибнула з балкону квартири на 7-му поверсі будинку по вулиці Дружби Народів", - вказали у поліції.
На місці поліція встановила, що вказану квартиру орендує подружжя. Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварилась з чоловіком, зачинилась у кімнаті, а потім стрибнула з балкону, зазначили правоохоронці.
"20-річна потерпіла у тяжкому стані госпіталізована до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - додали у поліції.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Усі обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, чоловік на Харківщині впав з висоти під час ремонту у будинку.