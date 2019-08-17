Женщина выбросилась с балкона многоэтажки в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Женщина, пытаясь покончить жизнь самоубийством, выпрыгнула с балкона многоэтажки в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"16 августа около 1:20 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что женщина, пытаясь покончить жизнь самоубийством, выпрыгнула с балкона квартиры на 7-м этаже дома по улице Дружбы Народов", - указали в полиции.
На месте полиция установила, что указанную квартиру арендуют супруги. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем, закрылась в комнате, а потом прыгнула с балкона, отметили правоохранители.
"20-летняя потерпевшая в тяжелом состоянии госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - добавили в полиции.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, мужчина в Харьковской области упал с высоты во время ремонта в доме.