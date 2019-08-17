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Чоловік впав з висоти під час ремонту у будинку

Чоловік впав з висоти під час ремонту у будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Чоловік потрапив до лікарні у неконтактному стані через падіння з висоти під час ремонту у будинку в Харківській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"52-річний чоловік у тяжкому неконтактному стані доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - вказали у поліції.

Подія сталася 16 серпня о 17:10 в селищі Буди Харківського району. Житель села під час проведення ремонтних робіт у приватному будинку впав з висоти близько 4 метрів, додали правоохоронці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, у Харкові водій збив на смерть чоловіка похилого віку.

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