Чоловік впав з висоти під час ремонту у будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Чоловік потрапив до лікарні у неконтактному стані через падіння з висоти під час ремонту у будинку в Харківській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
"52-річний чоловік у тяжкому неконтактному стані доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - вказали у поліції.
Подія сталася 16 серпня о 17:10 в селищі Буди Харківського району. Житель села під час проведення ремонтних робіт у приватному будинку впав з висоти близько 4 метрів, додали правоохоронці.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, у Харкові водій збив на смерть чоловіка похилого віку.