У Харкові водій збив на смерть чоловіка похилого віку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні вночі у Харкові водій автомобіля Peugeot 207 збив чоловіка віком 60-65 років, який намагався перейти проїжджу частину в невстановленому місті. Чоловік помер від отриманих травм. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Повідомляється, що інцидент стався 17 серпня близько 1:20 на перехресті вулиці Одеської та проспекту Героїв Сталінграда.
Зазначається, що 32-річний водій Peugeot 207 допустив наїзд на невстановленого чоловіка віком 60-65 років. Також попередньо встановлено, що пішохід намагався перейти проїжджу частину в невстановленому місті. Від отриманих травм потерпілий помер в кареті швидкої допомоги.
Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Львові госпіталізували хлопчика зі струсом головного мозку.