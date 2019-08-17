В Харькове водитель сбил насмерть пожилого мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня ночью в Харькове водитель автомобиля Peugeot 207 сбил мужчину в возрасте 60-65 лет, который пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина скончался от полученных травм. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Сообщается, что инцидент произошел 17 августа около 1:20 на перекрестке улицы Одесской и проспекта Героев Сталинграда.
Отмечается, что 32-летний водитель Peugeot 207 допустил наезд на неустановленного мужчину в возрасте 60-65 лет. Также предварительно установлено, что пешеход пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи.
Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в результате ДТП во Львове госпитализировали мальчика с сотрясением головного мозга.