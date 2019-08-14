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У Львові на пішохідному переході легковик збив дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Внаслідок ДТП у Львові госпіталізували хлопчика зі струсом головного мозку. Про це свідчать дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.

Подія сталася 13 серпня, о 12:37, на вул. Богдана Хмельницького, 296.

Водій автомобіля Kia Sorento, житель Львова 2001 року народження, на пішохідному переході, здійснив наїзд на жителя міста Дубляни 2009 року народження.

Хлопчика у стані середнього ступеню важкості, зі струсом головного мозку та забійною раною потиличної ділянки було госпіталізовано до міської дитячої клінічної лікарні.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Харкові водій збив неповнолітню дівчину.

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