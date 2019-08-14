У Львові на пішохідному переході легковик збив дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Внаслідок ДТП у Львові госпіталізували хлопчика зі струсом головного мозку. Про це свідчать дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
Подія сталася 13 серпня, о 12:37, на вул. Богдана Хмельницького, 296.
Водій автомобіля Kia Sorento, житель Львова 2001 року народження, на пішохідному переході, здійснив наїзд на жителя міста Дубляни 2009 року народження.
Хлопчика у стані середнього ступеню важкості, зі струсом головного мозку та забійною раною потиличної ділянки було госпіталізовано до міської дитячої клінічної лікарні.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Харкові водій збив неповнолітню дівчину.