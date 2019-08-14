Во Львове на пешеходном переходе легковушка сбила ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В результате ДТП во Львове госпитализировали мальчика с сотрясением головного мозга. Об этом свидетельствуют данные департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, передает УНН.
Событие произошло 13 августа, в 12:37, на ул. Богдана Хмельницкого, 296.
Водитель автомобиля Kia Sorento, житель Львова 2001 года рождения, на пешеходном переходе совершил наезд на жителя города Дубляны 2009 года рождения.
Мальчика в состоянии средней степени тяжести, с сотрясением головного мозга и убойной раной затылочной области было госпитализировано в городскую детскую клиническую больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Харькове водитель сбил несовершеннолетнюю девушку.